Dommer affejede Navalnyj trods jokes og højt humør

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj var onsdag i godt humør, da han for første gang siden overførslen til en straffekoloni i Arktis skulle møde i retten.

Humøret hjalp dog ikke med at overbevise sagens dommer om, at der er hold i Navalnyjs påstande om, at han bliver uretfærdigt behandlet i fængslet.

Blandt andet hævder oppositionspolitikeren, at myndighederne handlede ulovligt, da de sendte ham i en isolationscelle i oktober for at have fornærmet en fængselsinspektør.

Ifølge en udskrift fra onsdagens retsmøde, hvor Navalnyj ikke var fysisk tilstede, men i stedet var med via en videoforbindelse, sagde oppositionspolitikeren, at fængselsinspektøren havde konfiskeret hans kuglepen.

Det skete, selv om Navalnyj ifølge ham selv havde krav på at få skrivematerialer stillet til rådighed. Han anerkendte dog også, at han gik over stregen ved at have kaldt fængselsinspektøren for en djævel, idiot og et fugleskræmsel.

Dommeren afviste dog alle Navalnyjs påstande.

Undervejs i retsmødet jokede Navalnyj flere gange, hvilket fik dommeren til at grine. Det skete blandt andet, da oppositionspolitikeren spurgte, om hans tidligere fængsel havde holdt en afskedsfest, da han blev overflyttet.

Navalnyj er blevet overført til straffekolonien The Polar Wolf - på dansk polarulven - der ligger omkring 1900 kilometer nordøst for Ruslands hovedstad, Moskva.

Han blev overført til straffekolonien fra fængslet Melekhovo i sidste måned.

47-årige Navalnyj afsoner flere fængselsdomme på sammenlagt over 30 år på baggrund af en række anklager om alt fra bedrageri til ekstremisme. Han mener selv, at anklagerne er opfundet for at lukke munden på ham.

I 2020 overlevede han et forsøg på at forgifte ham med nervegift.

Den russiske regering med præsident Vladimir Putin i spidsen siger, at Navalnyj er en dømt forbryder, og at sagen derfor skal håndteres af det juridiske system.

Ofte giver retsmøder som det onsdag dog Navalnyj muligheden for at angribe Putin, krigen i Ukraine og for at håne fængselssystemet.

Onsdag fortalte Navalnyj sarkastisk dommeren, Kirill Nikiforov, der har haft ansvaret for mange af oppositionspolitikerens retsmøder, at han græd glædestårer ved deres gensyn.

