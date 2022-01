Dommer afviser 30-årigs sagsanlæg mod Nirvana for babyfoto

Sidste år lagde den 30-årige Spencer Elden, som er babyen afbilledet nøgen på et af rockmusikkens mest ikoniske pladecovers - "Nevermind" af Nirvana, sag an mod bandet.

I sagsanlægget anklager han de berørte for at have produceret "kommerciel børnepornografi" med et fotografi på forsiden, der viser ham svømme nøgen i en swimmingpool henimod en dollarseddel.

Sagsanlægget blev mandag afvist af en dommer, skriver det amerikanske kulturmagasin Variety.

Spencer Elden havde lagt sag an mod en række selskaber og personer med tilknytning til pladen, der udkom i 1991.

Herunder de nulevende medlemmer af bandet, Dave Grohl og Krist Novoselic, samt Kurt Cobains enke, Courtney Love.

Elden, som var fire måneder gammel, da fotografiet blev taget, har hævdet, at han har levet med "livslange skader" som følge af coveret.

Blandt andet "ekstrem permanent følelsesmæssig stress med fysiske symptomer" samt mangel på uddannelse, manglende løn og manglende livsglæde.

De personer, sagsanlægget var rettet mod, er dog ikke enig i de beretninger fra Spencer Elden.

Derfor søgte advokaterne for blandt andet Dave Grohl, Krist Novoselic og Courtney Love om at få afvist sagen.

Heri stod det, at Spencer Elden havde brugt tre årtier på at drage fordel af sin berømthed som "Nirvana-babyen", og at sagen var forældet.

I 2016 var Elden med til at genskabe fotoet med avisen The New York Post for at markere 25-årsdagen for albummets udgivelse.

Mandag afviste dommer Fernando M. Olguin ved en distriktsdomstol i Californien sagen.

Begrundelsen lød, at Spencer Elden havde overskredet fristen for at komme med sin indsigelse, efter at advokaterne havde bedt om at få sagen afvist.

Elden har dog fået en ny deadline 13. januar. Inden denne dato skal han indgive en klage mod afgørelsen, ellers vil sagen blive betragtet som afsluttet.

Der har tidligere været rapporter om, at Elden i 1991 fik 250 dollar (knap 1600 kroner) for at være med på billedet.

Han krævede i sagsanlægget mindst 150.000 dollar (op mod en million kroner) fra hver af de i alt 15 sagsøgte.

/ritzau/