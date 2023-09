Dommer afviser at flytte sag om valgsvindel mod Trumps stabschef

Donald Trumps tidligere stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows har fået afvist sin anmodning om at få retssagen om forsøg på valgmanipulation i den amerikanske delstat Georgia ført ved en føderal domstol.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som henviser til en kendelse, der er afsagt af distriktsdommer Steve Jones fredag.

Meadows og Trump er sammen med yderligere 17 personer tiltalt for at have forsøgt at manipulere resultatet af præsidentvalget i 2020, så det faldt ud til Trumps fordel. Han tabte valget til USA's nuværende præsident, Joe Biden.

Mark Meadows havde anmodet om at få flyttet sagen til en føderal domstol, hvor sandsynligheden for, at nævningene politisk ville være på hans og Trumps side, var større end ved en domstol i delstaten Georgia.

Det skyldes, at Georgia er en delstat med overvejende demokratiske vælgere, hvilket kan afspejle sig i juryen, mens juryen ved en føderal domstol vil trække på nævninger fra et mere politisk varieret område.

Eftersom Donald Trump er republikaner, vil det være at foretrække for ham og hans medtiltalte, at deres sager føres et sted, som ikke er domineret af demokratiske vælgere og demokratiske nævninger.

Meadows var den første af foreløbig fem tiltalte, som anmodede om at få sin del af retssagen flyttet til en føderal domstol.

Donald Trump ventes at gøre det samme. Afgørelsen fredag er dog et klart forvarsel om, at det bliver svært for den tidligere præsident.

Mark Meadows er tiltalt for at arrangere telefonopkald og møder, hvor Trump ifølge tiltalen forsøgte at overtale valgmyndighederne i Georgia til at ændre antallet af stemmer, så han fik flere end Joe Biden.

Meadows har erklæret sig ikkeskyldig. Det samme har Trump.

Sagen om forsøg på valgsvindel i Georgia er den fjerde retssag, der er rejst i år mod den tidligere præsident. Anklageskriftet blev offentliggjort i august.

Ifølge Trump er sagerne en del af en politisk sammensværgelse, der skal hindre, at han bliver genvalgt som USA's præsident.

Trump kæmper for at blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget, som afholdes i november næste år.

/ritzau/Reuters