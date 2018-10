Dommer afviser pornostjernes søgsmål mod Donald Trump

Den kendte pornostjerne Stormy Daniels skal som følge af kendelsen betale Donald Trumps sagsomkostninger.

En føderal domstol i Californien afviser pornoskuespilleren Stephanie Cliffords søgsmål mod USA's præsident, Donald Trump. Søgsmålet omhandler æreskrænkelser begået af præsidenten i april.

Stephanie Clifford er også kendt under navnet Stormy Daniels.

Som følge af kendelsen er den amerikanske pornostjerne blevet tilkendt at betale Trumps sagsomkostninger. Det viser retsdokumenter.

Stephanie Cliffords advokat, Michael Avenatti, siger, at de vil anke kendelsen.

Pornoskuespilleren påstår, at hun havde en affære med Donald Trump tilbage i 2006, og at hun i forbindelse med præsidentvalget blev betalt for at tie om den.

Præsidenten afviser at have haft en affære med Stephanie Clifford.

