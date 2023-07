Dommer i amerikansk delstat suspenderer abortlov

En dommer i den amerikanske delstat Iowa har midlertidigt blokeret for en lov, som forbyder aborter efter seks ugers graviditet.

Det skriver avisen Des Moines Register.

Dommer Joseph Seidlin henviser til, at en række organisationer, heriblandt abortlæger og borgerrettighedsorganisationen ACLU, er gået til domstolene for at få afgørelsen omstødt.

Disse indsigelser til domstolene skal havde tid til at blive behandlet, siger han. I mellemtiden suspenderer han loven.

Loven blev vedtaget fredag i sidste uge af det republikanske flertal i staten. Det skete under store protester i og foran delstatens parlament.

Statens guvernør, Kim Reynolds, underskrev den umiddelbart efter, så den kunne træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Loven forbyder næsten alle abortindgreb, når læger kan konstatere hjerteaktivitet i fosteret. Det er typisk i sjette uge. Et tidspunkt hvor mange kvinder endnu ikke har opdaget, at de er gravide.

Der er enkelte undtagelser i loven i forbindelse med voldtægt og incest. Men abort kan ikke komme på tale, hvis for eksempel en 12-årig gravid pige og hendes familie skulle ønske en abort.

En række konservative delstater som Iowa har det seneste år slået hårdt ned på retten til abort.

Det er sket, efter at et flertal af konservative dommere i USA's højesteret sidste sommer afskaffede den føderale ret til abort. Altså retten til at få en abort overalt i USA.

/ritzau/