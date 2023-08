Dommer i Trump-sag har uddelt hårde straffe til stormløbere

Tanya Chutkan, der skal være dommer i den seneste sag mod USA's tidligere præsident Donald Trump, har erfaring med sager, der relaterer sig til uroen i kølvandet på præsidentvalget i 2020.

Ifølge det amerikanske medie ABC News har hun nemlig uddelt nogle af de hårdeste straffe til personer, der var tiltalt for deres handlinger under stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Tirsdag er det kommet frem, at Trump er tiltalt for i alt fire forhold i forbindelse med den tidligere præsidents forsøg på at omgøre resultatet for præsidentvalget i 2020.

Og det er altså Tanya Chutkan, der er distriktsdommer i Washington D.C., der skal være sagens dommer, viser retsdokumenter.

Hun er udpeget af tidligere præsident Barack Obama i 2014.

Den 61-årige dommer er oprindeligt fra Kingston i Jamaica.

Som distriktsdommer har hun tidligere afvist et forsøg fra Donald Trump på at blokere udleveringen af dokumenter til det udvalg i Repræsentanternes Hus, der efterforskede stormløbet på Kongressen.

