Dommer i Trump-sag udsat for såkaldt swatting

Dommeren i sagen om den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps angivelige forsøg på at omstøde resultatet af valget i 2020 blev søndag udsat for såkaldt swatting.

Swatting er et amerikansk fænomen, der dækker over en hændelse, hvor en person anmelder falske forbrydelser til politiet med henblik på at få betjente til at rykke ud til en bestemt adresse.

Ifølge politiet rykkede betjente ud efter klokken 22 søndag aften på baggrund af en anmeldelse om et skyderi på dommer Tanya Chutkans adresse i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C.

Dommeren var ifølge politirapporten fra sagen dog ikke hjemme.

Swatting har tidligere ført til dødsfald som følge af politiets udrykning på baggrund af en falsk anmeldelse.

I 2017 skød og dræbte politiet en person i delstaten Kansas. Og i 2020 døde en 66-årig mand af et slagtilfælde som følge af politiets udrykning. Begge udrykninger var på baggrund af falske anmeldelser.

Søndagens hændelse kommer i kølvandet på et stigende antal trusler mod amerikanske dommere på tværs af landet.

I august blev en kvinde fra delstaten Texas anholdt og anklaget for at have truet med at dræbe Chutkan.

Tirsdag skal en appeldomstol tage stilling til Chutkans kendelse om ikke at forkaste sagen.

Trump mener selv, at tidligere præsidenter ikke kan blive retsforfulgt på baggrund af adfærd, der har forbindelse til deres officielle forpligtelser.

I sagen anklages republikaneren Trump for forsøg på at have hindret Kongressen i at foretage sit arbejde samt for at bedrage den amerikanske regering.

Det skulle angiveligt være blevet forsøgt gennem sammensværgelser om at omstøde den demokratiske præsident Joe Bidens valgsejr i 2020.

/ritzau/Reuters