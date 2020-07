Dommer: Ingen erstatning for VW-dieselbiler købt efter 2015

Det er kun forbrugere, der har købt VW-biler før dieselgate i 2015, der kan få erstatning, afgør tysk domstol.

Tysklands øverste civile domstol har torsdag afgjort, at forbrugere, der har købt en dieselbil fra Volkswagen efter skandalesag i 2015, ikke har ret til erstatning.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Volkswagen var i 2015 involveret i en verdensomspændende skandale, den såkaldte dieselgate.

Den tyske bilproducent havde udviklet software, der fik dieselbiler til at fremstå mere miljøvenlige i test, end de var på vejene.

Flere end 11 millioner biler på verdensplan var forsynet med denne snydesoftware.

I maj blev den første sag mod Volkswagen afgjort i den højtstående domstol, der ligger i Karlsruhe.

Her fik en mand ret til erstatning for købet af en VW-dieselbil fra 2014. Herefter ventede tusindvis af lignende sager.

EU-Domstolen har efterfølgende afgjort, at EU-forbrugere skal have mulighed for at sagsøge bilproducenter ved domstole i forbrugerens hjemland, hvis de har købt en bil med snydemotor.

Dermed blev det muligt for de mange VW-kunder i resten af EU at sagsøge producenten.

Men forbrugerne kan altså kun få erstatning, hvis de har købt deres dieselbil før 2015, fastslår den tyske domstol i Karlsruhe torsdag.

Ifølge domstolen har Volkswagen efter 2015 i tilstrækkelig grad rettet op på forholdene, så forbrugere, der har købt biler herefter, ikke kan bevise, at de er blevet snydt.

Volkswagen oplyser, at dommen har indflydelse på omkring 10.000 uafklarede sager mod bilproducenten i Tyskland.

/ritzau/