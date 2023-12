Dommer sætter Trump-sag om valget i 2020 på pause

Retssagen mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, som er anklaget for forsøg på at omgøre resultatet af valget i 2020, er blevet sat på pause.

Det er sagens dommer, Tanya Chutkan, onsdag lokal tid kommet frem til.

Beslutningen er taget for at give Trump og hans advokater tid til at forberede en ankesag.

Trump vil anke dommerens tidligere afvisning af at forkaste retssagen.

Oprindeligt havde Trump bedt dommeren om at se bort fra sagen, da ekspræsidenten hævder, at han er immun over for at blive retsforfulgt for sine gerninger, mens han var præsident.

- Dette er en stor sejr for præsident Trump og vores lov og orden, siger Trumps talsperson Steven Cheung i en udtalelse.

Retssagen skal efter planen gå i gang i marts 2024.

Det er den særlige anklager Jack Smith, som på vegne af det amerikanske justitsministerium har anlagt sagen.

En talsperson for Smith har over for nyhedsbureauet Reuters afvist at kommentere onsdagens beslutning.

Både Smith og Trump har dog før anerkendt, at ekspræsidenten ikke kan blive stillet for en dommer, mens ankesagen føres.

Dommeren vil på ny tage stilling til, om startdatoen skal rykkes, når ankesagen er blevet afgjort.

Trump har erklæret sig ikkeskyldig i fire tilfælde af forsøg på at bedrage USA og hindre Kongressen i at gøre sit arbejde ved forsøg på at omgøre resultatet af valget i 2020, som præsident Joe Biden vandt.

Ankesagen anses for at være Trumps bedste mulighed for at rykke retssagen til efter næste præsidentvalg i november næste år.

Han er i øjeblikket favorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat, hvorfor opgøret efter alt at dømme bliver en gentagelse af valget i 2020.

