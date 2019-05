Dommer støtter demokrater i udlevering af Trumps skattepapirer

Det er første gang, at en retlig instans blander sig i konflikten mellem Demokraterne og Det Hvide Hus.

En føderal dommer i USA bakker op om Demokraternes krav om at se præsident Donald Trumps skattepapirer.

Ved en domstol i Washington D.C. nægter den amerikanske distriktsdommer Amit Mehta således at annullere Demokraternes stævning, der kræver at få udleveret flere års skattepapirer, helt tilbage fra før Trump blev USA's præsident.

Det er første gang, at en retlig instans blander sig i den langvarige konflikt mellem Demokraterne og Det Hvide Hus.

Konflikten begyndte, efter at Demokraterne fik flertal i Repræsentanternes Hus.

Trump mener selv, at han bliver udsat for chikane og har nægtet at udlevere sine skattepapirer, sine finansielle papirer og indhold angående Ruslands mulige forsøg på at påvirke præsidentvalget i 2016.

15. april bad Demokraterne om Trumps skattepapirer for alle år siden 2011.

Kort efter forklarede præsidentens tidligere advokat Michael Cohen i et retsmøde, hvordan Trump ofte ville ændre formueværdien af sine aktiver og gældsposter.

En uge senere, 22. april, sagsøgte Trump-administrationen Demokraterne og krævede, at retten fandt Demokraternes stævning ugyldig.

Donald Trumps advokater har indikeret, at de vil appellere kendelsen.

/ritzau/Reuters