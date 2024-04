Dommer strammer Trumps mundkurv efter udtalelser om datter

En domstol i New York udvider det forbud, som Donald Trump har fået mod at udtale sig om retspersonale, vidner og nævninger i sagen om tys-tys-penge til en pornostjerne, så det også gælder dommerens familie.

Det viser retsdokumenter.

Domstolen gav i sidste uge Donald Trump mundkurv på i sagen, hvor han er tiltalt for ulovlig bogføring i forbindelse med et større pengebeløb, som blev overført til pornostjernen Stormy Daniels for at tie om en påstået affære, de to havde haft.

Af frygt for at nogen skulle lade sig intimidere fik den kontroversielle ekspræsident forbud mod at udtale sig om sagens dommere, nævninger og vidner.

Men forbuddet er øjensynligt ikke gået langt nok.

For bare et par dage efter begyndte Donald Trump at kritisere sagens dommer Juan Merchans datter på sit sociale medie, Truth Social.

Datteren blev kaldt "en rabiat Trump-hader", og Trump opfordrede til, at Juan Merchan fjernes fra sagen.

Merchans datter driver PR-bureauet Authentic Campaigns, som blandt andet arbejder med politikere fra Det Demokratiske Parti.

Derfor har Juan Merchan nu udvidet forbuddet mod, at Trump udtaler sig, så det også gælder familiemedlemmer til retspersonale, nævninger og vidner.

- Samtlige borgere, som bliver hidkaldt for at deltage i denne proces, være det sig som nævning, vidne eller i en anden funktion, skal ikke blot bekymre sig om sin egen sikkerhed men også sine kæres sikkerhed og risikoen for, at de udsættes for personlige angreb, skriver Juan Merchan.

Retssagen starter 15. april.

Den handler om 130.000 amerikanske dollar, som Donald Trumps advokat, Michael Cohen, overrakte til pornostjernen Stormy Daniels inden præsidentvalget i 2016, for at hun skulle holde tæt om en affære, hun påstår at have haft med rigmanden.

Det er ikke i sig selv ulovligt at betale den slags tys-tys-penge.

Men udgiften blev senere bogført af hans kampagnestab, som om det var juridiske udgifter.

Det er derfor, han er blevet tiltalt for ulovlig bogføring.

Ulovlig bogføring kan som regel ikke udløse mere end ét år i fængsel i delstaten New York, og normalt er det delstatens eget retssystem, og altså ikke en føderal domstol, som tager sig af sådan en sag.

Men fordi anklagerne mener, at der er grund til at tro, at forbrydelsen er sket for at dække over en anden forbrydelse, er sagen blevet hævet til føderalt niveau og skal føres i en af USA's 94 distriktsretter.

Her kan sagen udløse fire års fængsel.

