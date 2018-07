Dommer tager stilling til fængslede journalister i Myanmar

Anklager dommeren de to journalister for besiddelse af hemmelige papirer, risikerer de op til 14 års fængsel.

En domstol i Myanmar vil mandag beslutte, om to journalister fra det britiske nyhedsbureau Reuters skal anklages for at anskaffe sig hemmelige dokumenter, da de dækkede rohingya-krisen i landet.

Afgørelsen kommer, en uge efter at dommeren har hørt de endelige argumenter i den skelsættende sag om pressefrihed, skriver nyhedsbureauet dpa.

Kendes de to journalister skyldige, står de hver til 14 års fængsel.

Sagen har udløst international fordømmelse og handler om 31-årige Wa Lone og 27-årige Kyaw Soe Oo. De to er sigtet efter en myanmarsk lov, der forbyder at videregive informationer, som kan bruges mod staten eller regeringen.

De to Reuters-journalister, som begge er fra Myanmar, er mistænkt for at have skaffet sig "vigtige og hemmelige dokumenter" fra to politibetjente.

Betjentene arbejdede i delstaten Rakhine, hvor Myanmars sikkerhedsstyrker beskyldes for at have begået overgreb mod civile fra det muslimske rohingya-mindretal.

FN, USA, Storbritannien, Sverige og Bangladesh er blandt de lande, der har krævet, at Myanmar frigiver journalisterne eller klarlægger alle omstændigheder omkring deres anholdelse, skriver Reuters.

/ritzau/