Dommer: Trump kan tale offentligt om dele af retssag

En føderal dommer åbnede fredag op for, at USA's tidligere præsident Donald Trump kan tale offentligt om enkelte beviser, der skal bruges i en af de retssager, der er rejst mod ham.

Afgørelsen gælder bevismateriale, som anses for at være ikke- sensitivt, og som ifølge anklagemyndigheden beviser, at Trump på ulovlig vis forsøgte at få valgresultatet i præsidentvalget i 2020 underkendt.

Det skriver Reuters.

Dommeren advarede samtidig kraftigt Trump mod at opildne til en ophidset og hadefuld stemning.

- Selv flertydige udtalelser fra disse parter, hvis de kan tolkes som trusler mod vidner eller som forsøg på påvirkning, kan true retsprocessen, sagde dommer Tanya Chutkan fredag.

Til Trumps advokat sagde hun:

- Jeg råder dig og din klient til at tage jer særlig i agt, når det gælder offentlige udtalelser i denne sag. Jeg vil træffe de forholdsregler, som er nødvendige for at sikre retssagens integritet, tilføjede hun.

Advarsler fra dommeren kom, efter Trumps advokater havde diskuteret med dommeren offentligt, hvor meget bevismateriale de kunne udtale sig om offentligt.

Dommeren slog fast, at der vil være restriktioner:

- Den kendsgerning, at han (Trump, red.) er involveret i en politisk kampagne vil ikke sikre ham tilladelse til at sige mere - og heller ikke mindre - end andre, som er tiltalt i en straffesag.

Trump erklærede sig i sidste uge ikke skyldig i anklagerne om, at han forsøgte at omstøde resultatet af valget i USA i 2020.

Trump er også anklaget for på ulovlig vis at have opbevaret fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida, efter at han forlod Det Hvide Hus.

Ifølge tiltalen omhandler nogle af dokumenterne atomprogrammer.

I april erklærede Trump sig ikke skyldig i en sag, der handler om betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels til gengæld for, at hun tav om en påstået affære.

Betalingen fandt angiveligt sted i 2016 kort før præsidentvalget, som Trump vandt.

/ritzau/Reuters