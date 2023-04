Dommer udsætter milliardsag mod Fox News til tirsdag

En dommer i den amerikanske delstat Delaware har søndag amerikansk tid oplyst, at han har udsat en injuriesag, hvor Dominion Voting Systems har lagt sag an mod organisationen bag tv-kanalen Fox News.

Sagen drejer sig om dækningen af præsidentvalget i USA i 2020.

I en udtalelse fremgår der ingen begrundelse for, hvorfor retssagen er udsat. Den er udsat med én dag og starter dermed tirsdag.

Dominion Voting System kræver 1,6 milliarder dollar i erstatning for injurier fremsat blandt andet af Fox News.

Det svarer til næsten 11 milliarder kroner.

Ifølge en kilde med kendskab til sagen er der dialog om et forlig mellem parterne.

Den amerikanske avis The Wall Street Journal skrev allerede søndag, at Fox i sidste øjeblik gjorde et forsøg på at indgå et forlig.

The Wall Street Journal er ligesom Fox News ejet af News Corp, som den australske rigmand Rupert Murdoch står bag. Han sidder i bestyrelsen i begge virksomheder.

En talsperson fra Dominion Voting Systems har afvist at kommentere på udsættelsen af sagen. Fox er ikke vendt tilbage på nyhedsbureauet Reuters forespørgsel.

Retssagen mod en af USA's førende tv-stationer er en af de tættest fulgte injuriesager i flere år.

Fra Dominion Voting Systems lyder det, at tv-kanalens dækning har været til skade for det amerikanske demokrati - og at Fox dermed må stå til regnskab for det.

Fox derimod mener, at retssagen er en trussel for pressefriheden.

Retssagen bliver betragtet som en afprøvning af, hvorvidt tv-kanalens dækning af præsidentvalget gik over grænsen for, hvad der betragtes som etisk korrekt journalistik.

Dominion Voting Systems har anklaget Fox for at ødelægge dets omdømme ved at fremsætte udokumenterede påstande om, at dets teknologi i hemmelighed ændrede nogle stemmer, så de i stedet gik til den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden.

Han slog i 2020 den daværende republikanske præsident Donald Trump.

