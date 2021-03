Dommer udskyder starten på George Floyd-retsopgør

Anklagere vil afvente klarhed om, hvorvidt der kan rejses endnu en tiltale mod Derek Chauvin.

En dommer i Minneapolis udskyder retssagen mod politibetjenten Derek Chauvin, der er anklaget for at have dræbt George Floyd.

Sagen bliver forsinket mindst et døgn. Den indledes tidligst tirsdag morgen lokal tid i stedet for mandag, har dommer Peter Cahill besluttet.

Det skyldes, at anklagerne i sagen afventer en beslutning fra en anden domstol om, hvorvidt Chauvin også kan sigtes for det, der i amerikansk lov hedder drab af tredje grad.

Derek Chauvin var dybt involveret i et af de mest omtalte dødsfald sidste år. Han sad med sit knæ på George Floyds hals i næsten ni minutter under en anholdelse i Minneapolis i USA den 25. maj sidste år.

George Floyds død udløste de største demonstrationer, USA har oplevet i årtier. Millioner af mennesker var på gaden i byer rundt om i USA i protest mod politivold og raceulighed.

Mandag skulle arbejdet med at udpege 12 personer til et nævningeting være indledt. Det er en proces, der er afsat tre uger til.

Men der er diskussioner om nævningetingets sammensætning og evne til at være upartisk i en af USA's mest omtalte sager.

- Ideelt set vil man gerne have nogle, der ikke har dannet sig en mening om sagen, siger Aviva Orenstein, der er juraprofessor ved Indiana University Maurer School.

- Kender du en sort person, der ikke har dannet sig en mening om George Floyd?

Retssagen - herunder udvælgelsen af de 12 nævninger - sendes live på amerikansk tv.

Derek Chauvin ventes at erklære sig ikke skyldig. Ud over ham er tre andre betjente sigtet i sagen.

Deres retssag kører samlet til august.

Efter sommerens store demonstrationer under overskriften Black Lives Matter er der talt meget om reformer af politiarbejdet i USA.

