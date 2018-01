Dommere fastholder korruptionsdom til Brasiliens Lula

Brasiliens tidligere præsident blev sidste år idømt ni et halvt års fængsel for korruption.

Et flertal af dommere opretholder en dom for korruption mod Brasiliens tidligere præsident Lula da Silva.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lula blev i juli sidste idømt ni et halvt års fængsel for at have taget imod en strandvejsvilla fra et byggeselskab, der var interesseret i at sikre sig kontrakter fra det statslige olieselskab Petrobras.

Socialisten Lula var Brasiliens præsident fra 2003 til 2010. En periode, hvor den brasilianske økonomi boomede.

/ritzau/Reuters