Dommeren kaldte Trump til orden ved retsmøde

USA's tidligere præsident Donald Trump blev tirsdag kaldt til orden af dommeren i retssagen mod ham i New York.

Det skete efter, at Trump havde siddet i retssalen og talt højt, mens hans advokater afhørte en person, som kan blive en af nævningene i sagen.

- Jeg vil ikke have, at nogen nævninge bliver skræmt eller truet i dette retslokale, sagde dommer Juan Merchan på andendagen af retssagen mod den tidligere præsident og republikanske præsidentkandidat til valget i november.

Som det første i retssagen, som blev indledt mandag, skal nævningetinget udpeges. Det kan tage flere dage, fordi der potentielt skal vælges mellem hundredvis af kandidater.

I alt skal der findes 12 nævninge. 60 ud af 96 mulige nævninge i retssagen erklærede mandag sig selv for inhabile.

De mulige nævninge blev blandt andet udspurgt om, hvilke nyhedsmedier de læser, og om de nogensinde har deltaget i en af Trumps vælgermøder.

En kvinde blev erklæret inhabil, efter at hun svarede ja til et spørgsmål om, hvorvidt hun havde nogen stærke holdninger om Trump, der kunne påvirke hendes objektivitet.

Den 77-årige Trump er stillet for retten anklaget for regnskabsfusk i forbindelse med udbetaling af tys-tys-penge til pornoskuespillerinden Stormy Daniels.

Retssagen er en af fire straffesager, som Trump står over for.

Trump er den første tidligere amerikanske præsident, som er blevet tiltalt i en kriminalsag.

Ved ankomsten til retsbygningen mandag kaldte han sagen mod ham for "en skændsel" og "et angreb mod USA".

To ud af tre registrerede vælgere i USA mener, at anklagerne mod den tidligere præsident i sagen er en alvorlig belastning for ham i den igangværende valgkamp.

Retssagen drejer sig om en udbetaling på 130.000 dollar (over 911.000 kroner) fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Hun fik ifølge anklagerne penge for at holde tæt om sin relation med Trump inden præsidentvalget i 2016. Hun fik angiveligt pengene for at holde tæt om, at hun og Trump havde haft sex på et hotel ti år tidligere.

Tiltalen mod Trump handler om, at han angiveligt forsøgte at skjule, at han overførte penge til Cohen, efter udbetalingen til Daniels. Ekspræsidenten står i den forbindelse tiltalt for 34 tilfælde af forfalskninger af forretningsdokumenter.

Trump afviser de anklager, som han står over for. Han risikerer maksimalt fire års fængsel i sagen, som kan komme til at strække sig over otte uger.

/ritzau/Reuters