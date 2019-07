Domstol baner vej for Holocaust-mindesmærke i Amsterdam

Tusindvis af navne på Holocaust-ofre skal formentlig pryde mindesmærke i Amsterdam efter domstols afgørelse.

En gruppe borgere i Amsterdam ser ud til at blive naboer til et mindesmærke for ofre for Holocaust, selv om de har gjort deres for at stoppe projektet.

Tirsdag har en domstol besluttet, at mindesmærket med 102.000 navne på jøder og romaer, der omkom under Anden Verdenskrig, kan blive opført.

Afgørelsen markerer afslutningen på en juridisk kamp anført af de lokale beboere, der har blokeret vejen, skriver nyhedsbureauet AP.

Kommunen havde givet tilladelse til, at byggeriet kunne starte i 2017, men beboerne strittede i mod og gik rettens vej. De mener, at konstruktionen er for stor og vil medføre trafikale problemer.

Retten lagde ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vægt på, at mindesmærket var i offentlighedens interesse, og at det vægtede tungere end de lokale beboeres interesser.

Konstruktionen er designet af den amerikanske arkitekt Daniel Libeskind. Det skal bygges op af tusindvis af sten med navnene på.

De fleste af de jøder og romaer, der var i landet på daværende tidspunkt, omkom, og deres navne vil derfor stå skrevet i stenene.

I løbet af de seneste år er initiativer, der skal minde om ofrene i Anden Verdenskrig, blevet mødt med stigende modstand.

Det glæder Jacques Grishaver, formand for Det Hollandske Auschwitz (en koncentrationslejr i Polen, red.) Komite, at retten har banet vej for projektet. Ifølge ham kan byggeriet begynde hurtigt.

De lokale beboere har fortsat mulighed for at anke afgørelsen.

/ritzau/