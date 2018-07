Domstol bremser internetdistribution af opskrift på 3D-våben

En domstol i USA har bremset en beslutning om at tillade tegninger til 3D-printede pistoler på internettet.

En føderal domstol i USA har tirsdag sat en midlertidig stopper for offentliggørelsen af tegninger til 3D-printede pistoler.

Afgørelsen kommer, blot timer før at tegningerne skulle have været offentliggjort på internettet.

Dommer Robert Lasnik i Seattle, Washington, begrunder sin beslutning med, at en offentliggørelse af tegningerne kan forårsage uoprettelig skade for amerikanske borgere.

Hans beslutning blokerer for en aftale, der var indgået i juni mellem præsident Donald Trumps administration og et Texas-baseret firma, som havde planlagt at offentliggøre brugsanvisningen til 3D-våben onsdag.

Aftalen fik mandag otte amerikanske delstater og landets forbundshovedstad, Washington D.C., til at lægge sag an mod Trumps regering og firmaet i Texas, Defense Distributed.

I søgsmålet skriver repræsentanter for delstaterne, at våbnene er en gave til terrorister og kriminelle. Blandt andet fordi de ikke har noget serienummer. Og fordi de 3D-printede pistoler er lavet af hård plastik, frygtes det også, at de er svære at opdage i sikkerhedskontroller.

- Alt, hvad du har brug for, er lidt penge. Så kan du frit downloade tegningerne og printe din egen pistol. Intet baggrundstjek og ingen undersøgelse af kriminel baggrund, siger Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Samtidig har statsadvokater over hele landet opfordret justitsminister Jeff Sessions og udenrigsminister Mike Pompeo til at trække tilladelsen til Defense Distributed tilbage.

Myndigheder, som arbejder med våbenkontrol, siger, at våben printet i 3D er spøgelseslignende pistoler, der ikke kan spores, og som udgør en trussel mod den globale sikkerhed.

En permanent afgørelse i sagen vil blive truffet efter en høring den 10. august.

/ritzau/Reuters