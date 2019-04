Domstol fjerner sidste tvivl om EU-handelsaftale med Canada

En investeringsdomstol, der skal afgøre tvister mellem investorer og lande, er forenelig med EU-retten.

En stor handelsaftale mellem EU og Canada, eller mere præcist en investeringsdomstol i aftalen, er i overensstemmelse med EU-retten.

Det fastslår EU-Domstolen, der tirsdag har fremlagt en "bindende" udtalelse om spørgsmålet.

I 2016 blokerede den belgiske region Vallonien for handelsaftalen mellem EU og Canada (Ceta).

Efter nogle højspændte dage besluttede regionen alligevel at godkende aftalen, hvis EU-Domstolen ville vurdere, om ordningen for tvistbilæggelser mellem investorer og stater var forenelig med traktaten.

Det har en generaladvokat ved domstolen tidligere i en læsning af sagen sagt, at den er. Og tirsdagens bindende udtalelse fra EU-Domstolen konstaterer det samme.

Ceta trådte foreløbig i kraft i september 2017. Løbende har EU's medlemslande ratificeret aftalen. Folketinget gjorde det i sommeren 2017.

Men inden det kom så vidt, udspilledes et større drama i regionen syd for EU's hovedstad, Bruxelles.

I Belgien skal de tre regionale parlamenter godkende en handelsaftale som Ceta, før den kan få grønt lys fra landet.

Vallonien med blot 3,5 millioner indbyggere stod i en periode i efteråret 2016 alene over for EU's halve milliard borgere. Der var dog også betydelig modstand og demonstrationer mod Ceta flere andre steder i EU.

Vallonien ville blandt andet have sikkerhed for, at virksomheder fra Canada ikke vil kunne sagsøge EU-lande, der indfører nye regler for beskyttelse af miljø og sundhed.

Handelsaftalen har fjernet næsten alle de tidligere toldbarrierer mellem EU og Canada.

Ceta forventes at kunne øge samhandlen mellem EU og Canada med 20 procent.

