Domstol forlænger straf til russisk historiker til 15 år

Historikeren Jurij Dmitrijev, som afdækker stalintidens forbrydelser, har fået hævet sin straf med to år.

En russisk domstol forlængede mandag en fængselsstraf på 13 år til 15 år for en fremtrædende Gulag-historiker, som ifølge sine tilhængere bliver straffet for at afdække rædsler fra undertrykkelsen i sovjetæraen.

Det skriver AFP om historikeren Jurij Dmitrijev, som i 2020 blev idømt 13 års fængsel ved en stærkt omdiskuteret retssag.

Den 65-årige Dmitrijev er også lokal leder af menneskerettighedsgruppen Memorial i Karelia-regionen, som myndighederne har taget skridt til at forbyde.

Han har især afdækket, hvad der skete under Stalin-regimets udrensninger og politiske forfølgelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er blevet fængslet for en stærkt kontroversiel dom om en sexforbrydelse mod et barn.

En domstol i den nordvestlige by Petrosavodsk imødekom mandag anklagemyndighedens krav om en forlængelse af straffen til Dmitrijev.

- 15 år til Jurij Dmitrijev, skriver Memorial på Twitter.

/ritzau/AFP