Domstol frigiver Epstein-liste med op mod 200 navne

En amerikansk domstol har frigivet en liste med navne på op mod 200 personer med forbindelse til den afdøde finansmand og seksualforbryder Jeffrey Epstein.

Det skriver mediet BBC natten til torsdag dansk tid.

Nogle af personerne anklages ifølge mediet for at have gjort noget galt, mens andre selv kommer med anklager eller er potentielle vidner i sagen.

Det ventes, at flere højtprofilerede personer vil være at finde på listen, som Ritzau ikke har set.

Domstolen har frigivet listen som del af et søgsmål mod Epsteins partner, Ghislaine Maxwell.

Hun udsoner en 20-årig fængselsdom på grund af forbrydelser, hun begik sammen med Epstein.

BBC skriver, at mediet er i gang med at gennemgå de 943 siders dokumenter, der er blevet offentliggjort.

Sagens dommer, Loretta Preska, begrunder ifølge BBC frigivelsen af listen med, at mange, der optræder i dokumenterne, i forvejen er blevet identificeret i medierne.

Epstein blev i 2019 anholdt og varetægtsfængslet i en omfattende sag om påstået misbrug af mindreårige. Han nåede dog aldrig at komme for retten.

Den 66-årige rigmand blev fundet død i sin fængselscelle i august 2019. Ifølge retsmedicinere havde han begået selvmord.

Epstein ejede to naboøer i territoriet Jomfruøerne. På den ene misbrugte han ifølge myndighederne unge kvinder og piger seksuelt.

Sagen om Maxwell og Epstein har trukket tråde helt ind i det britiske kongehus.

En kvinde ved navn Virginia Giuffre har anklaget den britiske prins Andrew for at have voldtaget hende, da hun var 17 år og blev kontrolleret af Epstein.

Sagen er endt med, at prinsen har indgået et forlig med Giuffre. Den har også ført til, at han har mistet sine militære titler og protektorroller.

