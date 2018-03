Domstol går imod Trump og tillader indvandrerpiger abort

At nægte papirløse teenagepiger i føderal varetægt adgang til abort er magtmisbrug, mener organisation.

En føderal dommer i USA har sent fredag lokal tid dømt imod præsident Donald Trumps politik om ikke at tillade tilbageholdte, papirløse teenagepiger abort.

Advokater for den amerikanske regering har argumenteret for, at Trumps administration ikke skal give de uledsagede teenagere adgang til abort.

Men dommer Tanya S. Chutkan fra distriktsdomstolen i Washington D.C. besluttede fredag foreløbigt at give den amerikanske borgerrettighedsorganisation ACLU, som repræsenterer pigerne, medhold i sagen.

- Trump-administrationens hjerteløse politik om at nægte unge indvandrerkvinder i føderal varetægt adgang til abort er åbenlyst magtmisbrug, siger Brigitte Amiri, vicedirektør i ACLU's Reproductive Freedom Project, ifølge CNN.

- Vi er lettede over, at retten har udstedt en ordre, der forhindrer administrationen i at fortsætte denne praksis, mens vores sag kører videre.

- Med dagens afgørelse er vi et skridt tættere på at få stoppet denne ekstreme politik en gang for alle og sikre retfærdighed for alle disse unge kvinder, tilføjer hun.

/ritzau/