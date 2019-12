Domstol genopliver Puigdemonts håb om plads i EU-Parlamentet

EU-Domstolen skal igen undersøge anmodning fra to cataloniere at blive europaparlamentarikere.

Håbet om at blive medlem af Europa-Parlamentet lever igen for de to catalanske eksledere Carles Puigdemont og Antoni Comin.

Fredag har EU-Domstolens øvre instans bedt den lavere instans om at tage sagen op og undersøge anmodninger fra de to cataloniere.

Carles Puigdemont og Antoni Comin blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i maj 2019.

Men Spanien har krævet, at de kommer til Madrid og aflægger ed, hvis de skal indtage deres pladser i Europa-Parlamentet.

Det har Comin og Puigdemont ikke gjort. De frygter, at de vil blive anholdt og retsforfulgt i Spanien på grund af deres hovedroller i den separatistiske bevægelse i Catalonien.

De to cataloniere forsøgte at rejse en sag mod parlamentet ved EU-Domstolen. Men den blev afvist 1. juli, med den begrundelse at man ikke kunne behandle en klage, da de to ikke officielt var godkendt af Spanien.

Den beslutning, der vedrører afvisningen af sagen ved EU-Domstolen, har domstolens øvre instans nu omgjort.

Der var før EU-valget tvivl om, hvorvidt de tidligere medlemmer af den catalanske regering ville få lov til at stille op for Spanien.

Det fik de umiddelbart før valget, afgjorde Spaniens højesteret.

Spanske valgmyndigheder havde ellers blokeret for, at den tidligere catalanske regionspræsident Puigdemont kunne stille op.

Puigdemont flygtede fra Spanien i 2017 efter at have ledet et løsrivelsesforsøg i Catalonien.

Både Comin og Puigdemont bor i eksil i Belgien.

Torsdag kom EU-Domstolen med en afgørelse i en anden sag med rod i den catalanske separatistbevægelse.

Den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras, der sidder fængslet, var som valgt medlem af EU-Parlamentet berettiget til immunitet.

Det betyder blandt andet, at separatistlederen skulle have været løsladt, så han kunne indtage sin rolle i EU-Parlamentet.

Junqueras, der blev fængslet som følge af løsrivelseskrisen i Catalonien i 2017, blev valgt til EU-Parlamentet ved EU-valget i maj.

