Domstol giver Belgiens regering 30 dage til at ophæve coronatiltag

Menneskeretsorganisation mener, at det retlige grundlag for at indføre coronarestriktioner ikke var til stede.

En domstol i den belgiske hovedstad, Bruxelles, har givet Belgiens regering 30 dage til at ophæve alle coronarestriktioner eller indføre en pandemilov.

Det oplyste det belgiske indenrigsministerium onsdag, hvor afgørelsen blev truffet.

Hvis regeringen ikke efterkommer domstolens ordre, risikerer den at skulle betale dagbøder på 5000 euro. Det svarer til omkring 37.000 kroner.

Indenrigsminister Annelies Verlinden siger, at domstolens afgørelse vil blive appelleret.

Det er den belgiske menneskeretsorganisation Ligaen for Menneskerettigheder, der har indbragt sagen for en domstol.

I Belgien er alle de tiltag, der er indført, kommet fra ministerierne. De har ikke været til afstemning i parlamentet.

Regeringen meddelte onsdag, at alle tiltag har været forbi forskellige retlige institutioner, der har givet grønt lys. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt andet har Belgien indført natligt udgangsforbud og lukket de forretninger, der ikke er stærkt nødvendige.

Alle rejser ud af landet er forbudt, undtagen hvis man har en særlig vigtig grund til at rejse.

Belgiens regering er tidligere blevet kritiseret af EU-Kommissionen for at have genindført grænsekontrol, der forhindrer den frie bevægelighed til og fra andre EU-lande, skriver AFP.

Menneskeretsorganisationen mener, at det juridiske grundlag for at indføre de restriktioner, regeringen har indført, ikke var til stede.

Belgien har på nuværende tidspunkt ikke en pandemilov. Dermed er regeringens ordre om at lukke blandt andet forretninger ned ulovlige, mener Ligaen for Menneskerettigheder, som fik medhold ved domstolen.

Belgien er ikke det eneste land, hvor spørgsmålet om nedlukning og restriktioner er indbragt for domstolene. Det samme er sket i Holland og Tyskland.

