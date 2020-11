Domstol giver Frankrig tre måneder til at vise klimahandling

Fransk kystby har sagsøgt landets regering for ikke at gøre nok for at leve op til sine klimamål.

Frankrigs regering får en frist på tre måneder til at vise handlekraft for at nå sine klimamål.

Det har Frankrigs højeste administrative domstol, Statsrådet, afgjort torsdag.

Det er kystbyen Grande-Synthe i det nordlige Frankrig, der er særligt udsat for klimaforandringerne, som har sagsøgt den franske regering.

Statsrådet noterer, at Frankrig har forpligtet sig til at reducere udledninger med 40 procent i 2030 sammenlignet med 1990-niveauet.

Men alligevel har Frankrig "over de seneste år jævnligt overskredet de CO2-grænser, det selv har sat".

Derudover har præsident Emmanuel Macrons regering i et dekret i april udskudt mange tiltag til at reducere udledningen til efter 2020.

Men inden Statsrådet vil afsige en endelig dom i sagen, så giver domstolen regeringen tre måneder til at vise handling.

I løbet af de tre måneder skal regeringen vise, "hvordan dets afvisning af yderligere tiltag stemmer overens med den vej, som man har valgt, for at nå sine mål for 2030".

Corinne Lepage, der er byen Grande-Synthes advokat, kalder domstolens udmelding for "historisk".

Den betyder, at "politikker må være mere end bare fine forpligtelser på papir", siger hun.

Det var i januar 2019, at byens borgmester, Damien Careme, fra partiet De Grønne, anlagde sagen mod regeringen.

Der bor 23.000 mennesker i kystbyen Grande-Synthe, som ifølge borgmesteren risikerer at blive oversvømmet af stigende vandstande.

Grande-Synthes sag mod regeringen har blandt andet fået opbakning fra bystyret i Paris og flere klima-ngo'er. Herunder de lokale afdelinger af Oxfam og Greenpeace.

/ritzau/AFP