Domstol giver grønt lys til anti-abortlov i Texas

En føderal appeldomstol i USA har natten til torsdag dansk tid sagt god for, at Texas må gøre brug af en lov, der i praksis ulovliggør aborter, efter at fosterets hjerte er begyndt at slå.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kendelsen kom i landets femte føderale retsdistrikt, der dækker over dele af delstaterne Texas, Louisiana og Mississippi.

Centrum i sagen er en lov, som blev indført i Texas i 2017.

Loven gjorde det ulovligt for læger og abortklinikker at praktisere den mest almindelige form for abort i delstaten. Metoden sker ifølge Reuters typisk 15 uger inde i graviditeten - tidligt i det andet trimester.

Loven har aldrig været brugt i praksis i Texas, da delstaten næsten øjeblikkeligt blev sagsøgt af en række abortklinikker.

Abortklinikkerne fik medhold i, at loven "i for høj grad begrænser kvinders konstitutionssikrede rettigheder".

Det er den beslutning, som nu er blevet omgjort.

Sagsøgerne kan nu søge om tilladelse til at få sagen bragt for den amerikanske højesteret.

/ritzau/