Domstol giver ok til hollandsk salg af F-35-dele til Israel

Holland kan fortsætte med at levere dele til Israels kampfly af typen F-35. Det har en domstol i Haag afgjort fredag.

En række menneskerettighedsgrupper havde lagt sag an mod den hollandske regering for at stoppe eksporten af dele til kampfly til Israel.

Blandt de organisationer, der havde sagsøgt den hollandske stat, er den lokale gren af Amnesty International.

Grupperne mener, at en eksport af delene kan gøre Holland medskyldig i krigsforbrydelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men domstolen i Haag mener, at denne eksport er en politisk beslutning, som dommere ikke skal blande sig i.

- De overvejelser, ministeren gør sig, er i vid udstrækning af politisk karakter, og dommere skal give ministeren en høj grad af frihed, lyder det i afgørelsen.

Det er USA, der fremstiller F-35-fly og de tilhørende reservedele. Delene opbevares i en lagerbygning i Holland og sendes herfra til en række lande, blandt andet Israel.

Men disse dele "gør det muligt, at rigtige bomber bliver kastet ned på rigtige huse og rigtige familier", siger Michiel Servaes, som er direktør for Oxfam Novib, der også er blandt sagsøgerne.

Hollands regering mener selv, at det er uklart, om den overhovedet kan stoppe de omstridte leveringer til Israel.

Dels er det USA, der ejer delene og står bag eksporten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og dels "kan det ikke fastslås, at F-35-flyene er involveret i alvorlige brud på folkeretten", skriver regeringen i et brev til parlamentet.

Men det er "sludder og vrøvl", siger Liesbeth Zegveld, som er advokat for sagsøgerne.

Hun mener, at den hollandske regering tydeligvis er bekendt med "den enorme ødelæggelse af infrastruktur og civile centre i Gazastriben".

Krigen mellem Israel og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse har foreløbig kostet næsten 19.000 mennesker livet i Gazastriben, lyder den seneste opgørelse fra det palæstinensiske sundhedsministerium.

/ritzau/AFP