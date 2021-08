Domstol giver udvalg adgang til nogle af Trumps skattepapirer

En amerikansk domstol har onsdag besluttet, at Donald Trumps tidligere revisionsfirma Mazars LLP skal udlevere nogle af den tidligere præsidents skattepapirer til et udvalg i Repræsentanternes Hus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Specifikt drejer det sig om Trumps skattepapirer fra 2017 og 2018. De skal nu overdrages til tilsynsudvalget i Repræsentanternes Hus, der dog havde bedt om at få adgang til lignende information helt tilbage fra 2011.

Udvalget bad i første gang om at få adgang til Trumps skatteoplysninger for to år siden, da det er i gang med at undersøge, om Trump og hans forretninger profiterede af hans arbejde i Det Hvide Hus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Distriktsdommer Amit Mehta har blandt andet bedt Mazars LLP om at udlevere dokumenter om et Trump-ejet hotel i Washington D.C.

Her er tilsynsudvalget ifølge Politico i gang med at undersøge, om Trump brød nogle regler ved ikke at lade andre tage sig af lejemålet, mens han var præsident.

Ifølge Reuters ville dommer Mehta til gengæld ikke lade udvalget få adgang til dokumenter om Trumps aktiver og gæld tilbage til 2011.

I sin afgørelse siger Amit Mehta ifølge Politico, at udleveringen af den form for information vil overskride det "lovmæssige behov" i forhold til udvalgets undersøgelse.

Ulig andre præsidenter har Donald Trump gentagne gange nægtet at frigive sine skattepapirer og andre dokumenter, der kan hjælpe med at kaste lys over hans formue.

Det er lykkedes distriktsadvokat i New York Cyrus Vance at få fat i Trumps selvangivelser i forbindelse med en anden retssag, men det betyder ikke, at offentligheden nogensinde får dem at se.

Ifølge Politico siger en af Donald Trumps rådgivere, at den tidligere præsident vil appellere onsdagens afgørelse.

Dommen kan også stadig blive udfordret af tilsynsudvalget.

/ritzau/