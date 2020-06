Domstol godkender FN-sag mod mistænkt for folkedrab i Rwanda

Felicien Kabuga er anklaget for at have finansieret drabene på hundredtusindvis af tutsier i 1994.

En appeldomstol i Paris har onsdag givet grønt lys til, at Felicien Kabuga, der er mistænkt for at have medvirket til folkedrab i Rwanda, kan blive udleveret og retsforfulgt ved en FN-domstol i Tanzania.

FN anklager Kabuga for at have finansieret drabene på omkring 800.000 mennesker i Rwanda i 1994.

Kabuga har selv ønsket at forsvare sig ved en fransk domstol. Han har stadig mulighed for at anke onsdagens afgørelse fra domstolen i Paris.

Hvis afgørelsen bliver effektueret, vil Felicien Kabuga blive udleveret til FN-organet Mechanism for International Tribunals (Mict).

Felicien Kabuga har i flere årtier været en af Afrikas mest eftersøgte mænd. Han blev anholdt 16. maj i sit hjem lidt uden for Paris. Her havde han levet under et falsk navn.

Kabugas advokater har anmodet om, at deres klient skal have lov til at blive i Frankrig - blandt andet på grund af hans fremskredne alder og dårlige helbred. Felicien Kabuga er i dag 84 år.

I sidste måned afgjorde en dommer ved Den Internationale Straffedomstol i Haag, at Kabuga skal retsforfølges ved domstolen Mict.

Mict har overtaget opgaven, efter at Det Internationale Tribunal for Rwanda blev nedlagt i 2015.

Mict er baseret i Haag, men har også en domstol i Arusha i Tanzania.

Felicien Kabuga har tidligere været en af Afrikas rigeste mænd. I 1997 tiltalte Det Internationale Tribunal for Rwanda ham for folkedrab - blandt seks andre tiltalepunkter.

Han er ligeledes anklaget for at have etableret den frygtede Interahamwe-milits. Militsen stod under folkedrabet bag hovedparten af massakrerne på den etniske gruppe tutsierne i Rwanda.

Folkedrabet blev udført af ekstremistiske hutuer - en anden etnisk gruppe - og i løbet af 100 dage med etnisk vold blev hundredtusindvis af tutsier, men også adskillige moderate hutuer dræbt.

/ritzau/AFP