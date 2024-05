Domstol godkender Josef Fritzl til almindeligt fængsel

Voldtægtsdømte Josef Fritzl kan overføres fra fængsel for psykisk syge til almindeligt fængsel.

Det oplyser en østrigsk domstol tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

89-årige Fritzl blev i 2009 blev dømt for at have holdt sin egen datter indespærret i en kælder i byen Amstetten i 24 år og blandet andet at have fået syv børn med hende.

Ifølge nyhedsbureauet dpa vurderer tre dommere ved landsretten i den østrigske by Krems, at Fritzl ikke længere udgør en fare.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ikke desto mindre udtaler dommerne, at en betinget løsladelse af Fritzl fra det almindelige fængsel - altså at Fritzl kan slippes fri - ikke aktuelt er mulig af "specialpræventive" årsager.

Selv om Fritzl ikke længere menes at udgøre en fare, udelukkes det således heller ikke, at han vil begå kriminalitet i fremtiden.

Fritzl blev kendt skyldig i incest, voldtægt, slaveri, tvang og for at have forårsaget et af de syv børns død ved ikke at have skaffet den nyfødte dreng den lægehjælp, han havde brug for.

Josef Fritzl, som i dag har skiftet navn, er stærkt dement.

Fritzl blev i sin tid opdaget, fordi det ældste af børnene blev syg og kom på hospitalet i 2008. Hendes mor havde smuglet et brev med den syge datter. Personale på hospitalet så brevet og kontaktede politiet.

Da sagen kom frem i 2008, blev Josef Fritzl kendt verden over som "monsteret fra Amstetten".

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen om Fritzls mulige flytning til et almindeligt fængsel har været genstand for en længere juridisk proces.

Allerede i januar besluttede en domstol, at Fritzl kunne overføres til almindeligt fængsel.

Den dom blev så ændret i marts, hvor en domstol afviste at flytte ham.

Det er ifølge den østrigske avis Kronen Zeitung ikke sikkert, at tirsdagens beslutning er det endelige punktum i processen.

Således kan både anklagere og forsvaret klage over beslutningen.

/ritzau/