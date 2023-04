Domstol godkender Macrons upopulære pensionsreform

Frankrigs forfatningsråd har fredag godkendt præsident Emmanuel Macrons omstridte reform, der hæver pensionsalderen fra 62 til 64 år.

Det meddeler rådet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Macron ventes at underskrive lovforslaget inden for de næste 48 timer, rapporterer tv-stationen BFMTV. Dermed træder den nye lov i kraft.

Forfatningsrådet - der svarer nogenlunde til en forfatningsdomstol - skulle afgøre, om reformen er i overensstemmelse med den franske grundlov.

De ni medlemmer af rådet skulle også tage stilling til et forslag om, at pensionsreformen skal godkendes ved en folkeafstemning, inden den kan træde i kraft. Men det forslag har rådet afvist.

Det er ventet, at tusindvis af demonstranter vil samles i Paris fredag aften.

Blandt dem ventes at være potentielt voldelige aktivister fra den yderste venstrefløj. Det siger kilder i politiet til AFP.

Fransk politi har stillet afspærringer op i gaderne omkring rådets kontorer i det centrale Paris. Kampklædt politi står klar til at reagere i tilfælde af uroligheder.

Reformen er dybt upopulær i den franske befolkning. Siden januar har Frankrig været præget af demonstrationer mod den.

Derfor er der frygt for, at forfatningsrådets afgørelse kan føre til voldelige protester i Paris.

Med reformen vil præsident Emmanuel Macron hæve pensionsalderen fra de nuværende 62 år til 64 år.

Meningsmålinger har vist, at omkring to tredjedele af franskmændene er imod disse ændringer.

På forhånd havde eksperter forventet, at de ni medlemmer af Frankrigs forfatningsråd ville godkende i hvert fald de vigtigste elementer i pensionsreformen.

- Rådet vil formentlig følge den kurs, det altid har fulgt. Nemlig at undlade at gå imod store sociale eller samfundsmæssige reformer, sagde forfatningsekspert Laureline Fontaine forud for afgørelsen.

De franske fagforeninger og oppositionen håbede alligevel til det sidste, at reformen ville få dødsstødet af forfatningsrådet.

Macron har fået kritik for at have ignoreret fagforeningernes kritik og argumenter i de seneste måneder.

Fredag siger en unavngiven embedsmand i Élysée-palæet, at præsidenten har inviteret modstandere af pensionsreformen til møde på tirsdag.

Men ifølge tv-stationen BFMTV har fagforeningerne afvist præsidentens invitation. De ønsker ikke at mødes før 1. maj, hvor der igen er arrangeret store demonstrationer på arbejdernes internationale kampdag.

Macron og hans regering pressede i marts reformen igennem uden en afstemning i parlamentet.

Det er muligt på grund af en særlig paragraf i den franske grundlov. Men det har udløst beskyldninger om udemokratisk opførsel fra regeringens side.

/ritzau/AFP