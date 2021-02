Domstol holder fast i fængselsdom til Navalnyj

Russisk oppositionsleder får afkortet sin straf med seks uger, men har udsigt til et par år i straffelejr.

En appeldomstol i Ruslands hovedstad, Moskva, har lørdag stadfæstet en længere fængselsstraf til oppositionsleder Aleksej Navalnyj.

Han får dog afkortet opholdet i straffelejr med halvanden måned.

Den oprindelige dom fra 2. februar lød på næsten tre år i straffelejr for at have forbrudt sig mod reglerne for prøveløsladelse.

Navalnyj blev idømt tre og et halvt års fængsel, men fratrukket den tid, han allerede har tilbragt i husarrest, endte det på to år og otte måneder. Som lørdag altså blev forkortet med seks uger.

Den 44-årige oppositionsleder blev anholdt, da han i januar rejste hjem til Rusland fra Tyskland.

Han havde været indlagt på et hospital i Berlin med en alvorlig forgiftning, som han anklager præsident Vladimir Putins styre for at stå bag.

Navalnyj gentog lørdag i appelretten, at han ikke havde mulighed for at møde op hos politiet i Moskva, som reglerne siger. Han lå først i koma på hospitalet i Berlin og var dernæst flere måneder om at komme sig.

Han afviser også, at han havde forsøgt at flygte fra Rusland.

- Hele verden vidste, hvor jeg var, sagde Navalnyj i retten.

- Så snart jeg var blevet rask, købte jeg en flybillet og kom hjem.

Oppositionslederen fastholder, at sagerne mod ham er rent politisk motiverede.

Senere lørdag venter en anden retssag for Navalnyj. Han er anklaget for for ærekrænkelse mod en russisk krigsveteran. Anklagemyndigheden kræver ham idømt en bøde svarende til 79.000 kroner.

/ritzau/Reuters