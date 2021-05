Domstol i Italien dropper sag mod tysk kaptajn på migrantskib

Tysk kaptajn, der trodsede Italiens myndigheder og sejlede i havn med et migrantskib, slipper for straf.

En domstol i Italien har onsdag valgt at frafalde en sag mod den tyske kaptajn Carola Rackete.

Hun trodsede italienske myndigheders forbud og sejlede et skib fuld af migranter i havn ved den italienske ø Lampedusa i juni 2019.

På det tidspunkt havde skibet, "Sea Watch 3", ligget på havet i to uger med 41 migranter om bord.

Carola Rackete blev anholdt og anklaget for på ulovlig vis at have sejlet ind på italiensk territorium samt for ulovlig indvandring.

På vejen ind i havnen sejlede Rackete ind i en italiensk patruljebåd, der forsøgte at blokere for, at "Sea Watch 3" kunne lægge til kaj.

Rackete var tilbageholdt i tre dage, inden hun blev sat på fri fod.

Efterforskningen mod den tyske aktivist fortsatte frem til onsdag, hvor en dommer meddelte, at sagen nu er afsluttet.

Dommeren erklærede sig enig med statsanklageren, der havde vurderet, at Rackete trodsede de italienske myndigheder for at redde migranternes liv efter to uger på havet.

- At redde menneskeliv, der er i fare, er en overordnet pligt, siger Carola Racketes advokat, Salvatore Tesoriero.

Det var den daværende italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, der havde forbudt redningsfartøjer at lægge til kaj i italienske havne.

Salvini venter selv på at skulle for retten i september. Han er anklaget for magtmisbrug og ulovlig frihedsberøvelse, da han forbød en gruppe migranter at forlade et andet redningsfartøj - "Open Arms" - i august 2019.

Desuden har Carola Rackete lagt sag an mod Salvini for ærekrænkelse, fordi han på sociale medier kaldte hende en "pirat" og en "lovløs". Den sag er endnu ikke kommet for retten.

