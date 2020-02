Domstol i Malawi annullerer præsidentvalg

Et omstridt præsidentvalg i Malawi skal gå om. Valgresultater var streget ud eller fjernet med rettelak.

Det præsidentvalg, som Malawi holdt i maj 2019, er ugyldigt og skal gå om. Det har forfatningsdomstolen i det østafrikanske land afgjort mandag.

Oppositionen havde klaget over store uregelmæssigheder ved valget, hvor præsident Peter Mutharika ifølge det officielle resultat blev genvalgt.

Tre procentpoint gav ham sejren over oppositionens kandidat Lazarus Chakwera, der ifølge det nu skrottede resultat fik 35 procent af stemmerne.

Efter præsidentvalget havde valgkommissionen udråbt Mutharika som vinder, selv om der var klager over store uregelmæssigheder. Blandt andet var flere afsnit streget ud eller fjernet med rettelak på listen over resultater.

Det fik hans to modkandidater til at gå til forfatningsdomstolen med deres klager.

De fem dommere afgjorde enstemmigt mandag, at Malawi nu skal holde et nyt præsidentvalg inden for de kommende 150 dage.

- Afvigelserne og uregelmæssighederne har været så udbredte, systematiske og alvorlige, at integriteten af resultatet er alvorligt kompromitteret og ikke kan siges at være vælgernes vilje ved valget den 21. maj 2019, lyder det fra domstolen.

Om valgkommissionen hedder det, at dens arbejde var "meget mangelfuldt og inkompetent".

Indtil der kan holdes et nyt valg, indsættes vicepræsident Saulos Chilima i præsidentembedet. Han var også opstillet ved præsidentvalget, hvor han blev nummer tre.

/ritzau/Reuters