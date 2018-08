Domstol i Malaysia udsætter afstraffelse af lesbisk par

To kvinder, der tirsdag skulle have lagt ryg til stokkeslag som straf for at have sex, slipper indtil videre.

To kvinder fra Malaysia, der er idømt stokkeslag som straf for at have haft sex sammen, har fået udsat den korporlige afstraffelse.

Det har en religiøs domstol i det muslimsk-dominerede land tirsdag afgjort, skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Myndighederne i Malaysia slår rutinemæssigt hårdt ned på bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Sex mellem personer af samme køn er forbudt ved lov og ses som en trussel mod konservative værdier, skriver Reuters.

De to kvinder havde erkendt sig skyldige i anklager under islamisk lov, som forbyder lesbisk sex. De blev idømt en bøde og seks stokkeslag. Afstraffelsen skulle havde fundet sted tirsdag.

En shariadomstol udsatte imidlertid tirsdag straffen til den 3. september som følge af "tekniske grunde", beretter den engelsksprogede avis Daily Star.

- Der er nogle tekniske forhold, som endnu mangler at blive løst, oplyser Nurul Huda Abdul Rahman, der er administrativ medarbejder ved domstolen.

Kvinderne, der er 22 og 32 år, blev anholdt i april af betjente, der har til opgave at håndhæve islamiske love.

Kvinderne befandt sig i en bil på en offentlig plads i den nordlige delstat Terengganu. Ifølge AFP er det et af de mest konservative områder i Malaysia.

Sagen har vakt voldsom vrede blandt rettighedsgrupper, der sidestiller stokkeslag med tortur.

De seneste måneder er intolerancen over for LGBT-miljøet i Malaysia taget til, hævder rettighedsgrupper ifølge Reuters.

Stokkeslag bliver i Malaysia eksekveret i fuld offentlighed.

/ritzau/