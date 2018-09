Domstol i Paris frigiver partistøtte til Le Pens parti

En appeldomstol i Paris frigiver dele af beløb, som blev indefrosset på grund af sag om misbrug af EU-midler.

En fransk domstol afgjorde onsdag, at halvdelen af en tilbageholdt statslig partistøtte på to millioner euro til Marine Le Pens højreorienterede parti skal frigives.

Partistøtten blev tilbageholdt som følge af en sag om påstået misbrug af EU-midler.

En appeldomstol i Paris frigav dele af det indefrosne beløb, efter at Le Pen havde meddelt, at pengene var afgørende for hendes parti til dækning af løbende udgifter - navnlig lønninger og huslejer.

Politiske partier i Frankrig har ret til partistøtte fra staten i forhold til de valgresultater, som de opnår.

Dommerne havde oprindelig besluttet at tilbageholde to millioner EU - næsten halvdelen af de 4,5 millioner euro, som partiet skal have i partistøtte i 2018.

Le Pen afviser, at partiet har gjort noget forkert.

- Dette er en første sejr, siger Le Pens advokat, Rodolphe Bosselut.

Partiet Rassemblement Nationale er blevet beordret til at betale store summer tilbage til EU for misbrug af EU-midler.

Partiet er anklaget for at have brugt penge, som var givet til at arbejde i EU, til i stedet at ansætte folk i partiet. Ifølge Reuters har EU-Parlamentet opgjort svindlen til fem millioner euro, som skal betales tilbage.

Le Pens højrenationale parti Rassemblement National er arvtager til Front National, som blev startet af Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen.

Marine Le Pen tabte i 2017 præsidentvalgkampen i Frankrig til Emmanuel Macron.

/ritzau/AP