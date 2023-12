Domstol i Texas giver kvinde lov til at få abort

En dommer i Texas har torsdag givet en kvinde lov til at få en abort, på trods af at den amerikanske delstat har et totalt forbud mod indgrebet.

Men den 31-årige kvindes helbred er ifølge læger alvorligt truet af graviditeten, og derfor har dommeren tilladt, at hun får en abort.

Sagen menes at være den første i Texas, hvor en kvinde går til en domstol for at få lov til at få en abort, siden USA's Højesteret i juni 2022 annullerede den skelsættende "Roe v. Wade"-afgørelse fra 1973.

Den afgørelse havde i omtrent et halvt århundrede garanteret amerikanske kvinder ret til abort.

Kvinden, som hedder Kate Cox, er i 20. uge og er dermed omkring halvvejs i sin graviditet. Hun har i forvejen to børn og vil gerne have flere.

Men en række læger har konstateret en alvorlig genetisk fejl hos det barn, hun venter sig.

- Alle hendes læger har sagt, at barnet vil være dødfødt eller kun vil leve i nogle minutter, timer eller dage, siger kvindens advokat, Molly Duane.

Graviditeten truer kvindens helbred og hendes mulighed for at kunne blive gravid igen i fremtiden, siger advokaten. Derfor bør undtagelserne i Texas' skrappe abortlov gælde for den 31-årige gravide kvinde, mener hun.

- Men i statens øjne er fru Cox simpelthen ikke syg nok og ikke tæt nok på at dø til at være omfattet af den undtagelse, siger Molly Duane.

- Det er tydeligt, at justitsministeren i Texas mener, at han har mere forstand på lægelige forhold end lægerne i hans stat.

Dommeren i sagen lyttede til argumenter fra begge sider og gav så lov til, at Kate Cox kan få aborten.

Det er dog uklart, hvornår det rent praktisk vil kunne ske. Myndighederne i Texas ventes at appellere afgørelsen, og aborten kan ikke foretages, før der ligger en endelig beslutning.

Texas er blandt de stater, der har den strengeste lovgivning på området. Det indebærer blandt andet, at en læge kan få op til 99 års fængsel, bøder på 100.000 dollar og miste sin autorisation, hvis vedkommende hjælper en kvinde med at få abort.

Retssagen i Texas er en af flere i USA, hvor kvinder forsøger at få domstolenes godkendelse af, at de får fjernet et foster.

/ritzau/AFP