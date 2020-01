Domstol i USA afviser børns stævning af landets klimapolitik

Børn og unge fra 8 til 19 år får nej til at trække USA's regering i retten for klimapolitik, der skader dem.

En føderal domstol i USA har fredag afvist et søgsmål fra børn og unge, som har hævdet, at den amerikanske regerings klimapolitik bringer deres fremtid i fare.

Det er et stort tilbageslag for gruppen og kommer efter flere lignende forsøg ved domstolene.

Appeldomstolen - the 9th U.S. Circuit Court - siger i sin afgørelse med to dommerstemmer mod en, at sagsøgerne, der ved starten af forløbet var mellem 8 og 19 år, mangler juridisk basis til at kunne føre deres sag.

Det hedder videre, at de unges klage bør behandles af andre instanser i den føderale regering.

Appeldomstolens afgørelse sætter et foreløbigt stop for en sag, der kunne få vidtrækkende konsekvenser.

Bag søgsmålet stod en ungdomsorganisation, Our Children's Trust, der har hovedkvarter i delstaten Oregon.

Organisationen har tidligere præsenteret søgsmålene. Det er sket ved en række lavere domstole fra staten Washington til Alaska.

Det første søgsmål blev afleveret til en føderal domstol i Oregon i 2015. Her hed det, at regeringens miljø- og energipolitik krænker børn og unges forfatningsmæssige ret til at vokse op under sunde forhold.

/ritzau/Reuters