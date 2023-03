Domstol i USA betegner Uber-chauffører som selvstændige

Samkørselstjenesterne Uber og Lyft har mandag taget en stor sejr i det amerikanske retssystem, hvor de var udfordret af en række chauffører, som hævdede, at de skulle betragtes som ansatte i stedet for selvstændige underleverandører.

Ifølge den amerikanske avis Wall Street Journal har en appeldomstol i delstaten Californien givet samkørselstjenesterne medhold i, at chaufførerne skal anses som selvstændige.

Afgørelsen er blandt andet truffet med baggrund i den såkaldte "Prop 22" - resultatet af en afstemning i Californien fra 2019, hvor 59 procent stemte for, at chauffører for samkørselstjenester skulle ses som selvstændige underleverandører i stedet for ansatte.

Dermed slipper samkørselstjenesterne for at opfylde en række vilkår for medarbejdere i delstaten.

Lyft skriver, at den er glad for, at appeldomstolen har "opretholdt vælgernes demokratiske vilje".

- Prop 22 beskytter de selvstændige chaufførers værdier og giver dem nye, historiske fordele.

- Vi glæder os over, at vi kan fortsætte med at fungere uden nogen ændringer, skriver Lyft på selskabets blog.

Hvis chaufførerne havde fået medhold af appeldomstolen, havde det betydet, at de ville få en lang række rettigheder, som selvstændige underleverandører ikke har.

Det beskrev mediet Forbes, da Prop 22 var til afstemning i Californien.

Det er blandt andet retten til mindsteløn.

Chaufførerne tjener for nuværende deres penge per tur, de kører, men en ret til mindsteløn kunne tvinge firmaerne til at udbetale penge for tid, som chaufførerne holder stille, hvis ikke chaufførerne får indtjent mindstelønnen på sin kørsel.

Til gengæld kunne det også have elimineret chaufførernes ret til at bestemme deres egen arbejdstid.

