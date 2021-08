Domstol kræver polsk og lettisk hjælp til strandede flygtninge

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har onsdag opfordret Polen og Letland til at hjælpe de afghanske og irakiske migranter, der er strandet ved grænsen til Hviderusland.

Gruppen af migranter har siddet fast ved EU's østlige grænse i to uger, hvor polske styrker forhindrer dem i at komme ind og søge asyl.

Tusindvis af migranter - hovedsageligt fra Mellemøsten - har krydset grænsen fra Hviderusland til østlige EU-lande de seneste måneder.

EU mener, at regimet i Hviderusland bevidst har konstrueret tilstrømningen af flygtninge som gengældelse mod sanktioner, som EU har pålagt landet.

Hviderusland afviser, at disse beskyldninger har noget på sig.

Polen har kaldt flygtningestrømmen fra Hviderusland et angreb mod EU og nægtet flygtningene adgang. Polen siger, at de stadig er i Hviderusland, og det er derfor hviderusserne, der bør gribe ind.

Domstolen i Strasbourg kræver af de polske og lettiske myndigheder, at de forsyner alle dem, der beder om mad, vand, lægehjælp og midlertidigt husly indtil den 15. september.

Dommen er bindende.

Domstolen præciserer, at ingen af landene har fået besked på at lade gruppen af flygtninge komme ind.

41 irakere og 32 afghanere har søgt domstolens hjælp til at komme ind i enten Letland eller Polen, lyder det i en erklæring fra domstolen.

Omkring 30 flygtninge har oprettet en lejr lige inden for Hvideruslands grænse nær den polske landsby Usnarz Gorny.

Den polske regering har annonceret planer om at bygge et højt pigtrådshegn langs en tredjedel af grænsen for at forhindre flygtninge i at komme ind.

/ritzau/AFP