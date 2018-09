Domstol løslader Pakistans tidligere premierminister

Nawaz Sharif og hans datter var dømt for korruption. Nu er deres domme suspenderet, skriver lokale medier.

En domstol i Pakistan har mod kaution løsladt den fængslede tidligere premierminister Nawaz Sharif og hans datter. Det oplyser deres advokat.

Deres domme fra juli for korruption suspenderes.

Foran retten brød en større skare af tilhængere ud i jubel, da afgørelsen blev kendt.

Sharif og hans datter, Maryam, var idømt ti og syv års fængsel for at have svindlet med beløb, der kunne føres tilbage til familiens luksuslejlighed i den britiske hovedstad, London.

- I dag har den øvre domstol suspenderet dommen mod Nawaz Sharif og hans datter Maryam Sharif og hans svigersøn, kaptajn Safdar, og beordret dem løsladt mod kaution, fortæller deres advokat, Khawaja Haris, til AFP.

- Retfærdigheden er sket fyldest, og jeg lykønsker Nawaz Sharifs tilhængere, siger den tidligere udenrigsminister Khawaja Asi foran retsbygningen omgivet af folk, der jubler.

Asif er kendt som en svoren tilhænger af Sharif.

Dommen til Sharif-familien er blevet appelleret til den samme domstol, som onsdag løslod dem. En dommer forklarer, at de kan forblive på fri fod, mens appelsagen kører.

Sharif har i tre omgang været Pakistans premierminister. Han blev i juli erklæret uegnet som regeringsleder af landets højesteret og fængslet in absentia. Han blev anholdt, da han 13. juli vendte tilbage til Pakistan fra London.

I den britiske hovedstad var hans kone under lægelig behandling. Hun døde tidligere på måneden.

Sharif har kaldt retssagen mod ham for politisk bestillingsarbejde. Han anklager militæret og domstolene for at konspirere mod ham for at få hans politiske parti Pakistans Muslimske Liga til at vakle og forhindre, at han kan blive premierminister.

/ritzau/Reuters