Dzhokhar Tsarnaev og hans bror stod bag angreb mod maratonløb i Boston, der kostede tre livet og sårede mange.

En appeldomstol i USA omstøder dødsdommen over Dzhokhar Tsarnaev. Han er dømt for at stå bag bombeangrebet mod Boston Marathon i 2013.

Ved angrebet blev tre personer dræbt og over 260 såret.

Tsarnaev udførte bombeangrebet sammen med sin bror, der blev dræbt under den efterfølgende politijagt.

/ritzau/Reuters