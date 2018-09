Domstol: Polen krænkede pårørende da lig blev gravet op

To enker har klaget over, at deres afdøde mænd er blevet gravet op mod kvindernes vilje.

Polske myndigheder var ikke i deres gode ret til at grave to ofre fra et flystyrt ved den russiske by Smolensk op mod de pårørendes vilje.

Det har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjort torsdag.

Flystyrtet i 2010 blev omgående en højpolitisk affære. I flyet sad den polske delegation til en mindeceremoni for sovjetiske henrettelser af polske soldater i skoven Katyn under Anden Verdenskrig.

Alle 96 personer om bord på flyet døde, da det styrtede ned i skoven. En af dem var Lech Kaczyński, der på det tidspunkt var præsident i Polen. Russiske myndigheder tilskrev styrtet menneskelige fejl og dårligt vejr.

Den forklaring faldt ikke i god jord hos Kaczyńskis tvillingbror, Jaroslaw, der er en magtfuld figur i polsk politik og formand for regeringspartiet, Lov og Retfærdighed.

Jarosław Kaczyński mente, at der var en "høj sandsynlighed" for, at der var sket en eksplosion på flyet.

Da hans parti vandt regeringsmagten i 2015 satte den polske anklagemyndighed gang i ny efterforskning af flystyrtet. Det inkluderede at grave ligene af ofrene op for at teste for eksplosiver.

Det var ifølge meningsmålinger upopulært i befolkningen i Polen, og det var også i strid med ønsker fra Ewa Maria Solska og Małgorzata Rybicka, to enker til ofre for ulykken.

Deres mænd blev gravet op henholdsvis 14. og 16 maj i år.

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol berøvede de polske myndigheder de to enker den mest basale ret til privat- og familieliv.

Hver kvinde er blevet tilkendt 16.000 euro, hvilket svarer til næsten 120.000 kroner.

Den polske minister for domstolssystemet og anklagemyndigheden, Zbigniew Ziobro, holder fast i, at der ikke er blevet begået fejl.

Ifølge Ziobro var det "rigtigt og nødvendigt" at grave ofrene op.

/ritzau/