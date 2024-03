Domstol rejser tiltale mod to for terrorangreb i koncertsal

De første to mistænkte i forbindelse med massakren i en russisk koncertsal er sent søndag blevet fremstillet ved en domstol i Moskva og sigtet for at have taget del i et terrorangreb.

Det rapporterer nyhedsbureauet Tass og andre statsmedier. De tiltalte varetægtsfængsles i to måneder.

Angrebet på koncerthuset i Krasnogorsk uden for Moskva fredag aften har foreløbig kostet 137 mennesker livet ifølge de russiske myndigheder.

Tass skriver, at domstolen overvejer, om sagen mod den ene af de tiltalte skal foregå bag lukkede døre. Det er fordi den vedrører national sikkerhed, hedder det.

De to tiltalte er navngivet som Dalerdzhon Barotovitj Mirzojev og Murodali Ratjabalizoda.

Mirzojev er statsborger i den tidligere sovjetrepublik Tadsjikistan. Det skriver domstolen på beskedtjenesten Telegram.

Begge de tiltalte risikerer livsvarigt fængsel ifølge nyhedsbureauet Ria.

En gruppe inden for Islamisk Stat har taget skylden for angrebet og har lagt videoer ud af det blodige forehavende.

Præsident Vladimir Putin forsøgte lørdag at fremhæve, at gerningsmændene havde en forbindelse til Ukraine, og at de blev overmandet, da de i bil var på vej til nabolandet, der er i krig med Rusland.

Han nævnte ikke, at gruppen IS-K har taget skylden for angrebet.

Ukraine har kaldt Putins beskyldning absurd.

Den russiske regering har tidligere oplyst, at den har anholdt fire hovedmistænkte i forbindelse med angrebet fredag.

