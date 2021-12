Domstol skal afgøre om ungarsk lov trumfer EU-lov

Ungarns forfatningsdomstol ventes senere fredag at komme med en afgørelse om et beslutningsforlag fra regeringen, der stiller spørgsmål ved, om EU-lov trumfer national lovgivning.

Det oplyser premierminister Viktor Orban til ungarsk radio fredag morgen.

I sidste måned tog den samme domstol stilling til en indsigelse fra den ungarske justitsminister. Han var imod en afgørelse fra en EU-domstol.

Det handlede om en EU-lov, der har til formål at beskytte flygtninge.

I Ungarns tilfælde havde man deporteret flygtninge til Serbiens grænse.

I Polen har regeringen også en kontrovers med EU's love og regler. Her har forfatningsdomstolen tidligere afgjort, at EU-lov ikke i alle tilfælde har forrang i forhold til polsk lov.

EU-Kommissionen og en række EU-lande har tidligere advaret om, at Polen og Ungarn ikke må få lov til at gå enegang. Det kan true hele fundamentet for EU og det indre marked.

/ritzau/Reuters