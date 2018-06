Domstol skal på ny tage stilling til fængsling af Puigdemont

En tysk anklagemyndighed har på ny anmodet om at få Puigdemont varetægtsfængslet, så han ikke flygter.

Den tyske anklagemyndighed har anmodet en højere retsinstans om, at den tidligere catalanske leder Carles Puigdemont fængsles, mens en udleveringsbegæring til Spanien forberedes. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Anklagemyndigheden siger i en udtalelse fredag, at de mener, at der er risiko for, at Puigdemont flygter, mens udleveringsordren til Spanien forberedes. Derfor ønsker de Puigdemont varetægtsfængslet.

Det er nu op til retten i Schleswig-Holstein at beslutte, om Puigdemont skal fængsles.

En lavere tysk domstol har tidligere afvist en anmodning fra anklagemyndigheden om at varetægtsfængsle den tidligere catalanske leder.

Den tidligere catalanske præsident blev anholdt sidst i marts i Slesvig-Holsten - nær den danske grænse.

Han var på vej tilbage til Belgien fra Finland, hvor han blandt andet skulle mødes med finske politikere. Han er senere blevet løsladt.

De spanske myndigheder har efterlyst Puigdemont i hele Europa på anklager om "oprør" og "tilskyndelse til oprør". Han risikerer op til 25 års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Cataloniens parlament har valgt den 55-årige Quim Torra som ny regional leder. Puigdemont havde foreslået netop Quim Torra som kandidat til at lede den næste regering i regionen.

Puigdemont har selv afvist at blive valgt som regeringsleder igen.

Puigdemont stod som catalansk præsident i spidsen for en omstridt folkeafstemning om Cataloniens løsrivelse fra Spanien i efteråret 2017.

I oktober erklærede Puigdemont så på baggrund af den omstridte afstemning Catalonien for selvstændigt.

Spaniens regering i Madrid og forfatningsdomstolen underkendte imidlertid dette og opløste selvstyret i regionen. Herefter rejste Puigdemont til udlandet.

/ritzau/