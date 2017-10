Domstol spænder ben for Trumps indrejseforbud

Domstol stopper Trumps tredje forsøg på at forhindre borgere fra overvejende muslimske lande i at indrejse.

En dommer i Hawaii har blokeret for den seneste version af præsident Donald Trumps indrejseforbud.

Myndighederne i delstaten havde bedt domstolen om at forhindre, at forbuddet kunne træde i kraft. Delstaten mener, at det blot er en fortsættelse af Trumps "løfte om at ekskludere muslimer fra USA".

Dommer Derrick Watson gav Hawaii ret i, at indrejseforbuddet "lider af de samme sygdomme som det foregående: Det mangler tilstrækkeligt grundlag for at sige, at indrejse for mere end 150 millioner statsborgere fra seks bestemte lande vil være skadeligt for USA's interesser," lyder det ifølge Reuters i begrundelsen.

Benspændet fra Hawaii kommer kun få timer inden, at det omstridte forbud skulle træde i kraft ved midnat (onsdag klokken 6.00 dansk tid).

Indrejseforbuddet skulle efter planen omfatte borgere fra otte lande - Tchad, Iran, Libyen, Nordkorea, Somalia, Syrien og Yemen samt visse højtstående regeringsembedsmænd fra Venezuela og deres familier.

Tidligere indrejseforbud har omfattet borgere fra seks lande med en overvejende muslimsk befolkning.

Det er tredje gang, at Trump forsøger at få indført begrænsninger på, hvilke landes borgere der kan rejse ind i USA.

I sidste måned udskød den amerikanske højesteret en vigtig høring, hvor det skulle afgøres, om forbuddet er i strid med amerikansk lov.

Andre domstole i andre dele af USA ser ligeledes på andre retlige forsøg på at bremse den seneste udgave af indrejseforbuddet.

