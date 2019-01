Domstol stadfæster resultat af præsidentvalg i DRCongo

Forfatningsdomstol afviser anmodning fra oppositionskandidat om omtælling af stemmer ved præsidentvalg.

Det omstridte resultat af præsidentvalget i Den Demokratiske Republik Congo står fast.

Landets forfatningsdomstol har lørdag afvist en anmodning fra oppositionskandidaten Martin Fayulus om en omtælling af stemmerne. Det skriver BBC.

Dermed er Felix Tshisekedi bekræftet som vinder af det første demokratiske valg i det afrikanske land.

Ifølge valgkommissionen vandt Felix Tshisekedi med syv millioner stemmer mod 6,4 millioner stemmer til Fayulu.

Men en uofficiel optælling viser, at Fayulu har vundet en jordskredssejr med 61,5 procent af stemmerne mod 18,9 procent til Tshisekedi. Det hævdede Martin Fayulu, som derfor bad om en manuel omtælling af stemmerne.

Men forfatningsdomstolen mente ikke, at Fayulu formåede at bevise sin påstand om et misvisende valgresultat.

/ritzau/