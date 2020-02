Domstole i Norge indstiller samarbejde med Polen

Norske dommere: Politisk kontrol over domstolene i Polen er gået så langt, at et samarbejde er uforsvarligt.

Norske domstole afslutter deres samarbejde med Polens domstole, da de tager afstand fra den politisk kontrol med Polens dommere. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

- Domstolsadministrationen i Norge trækker sig fra et samarbejde med Polen i et fælles EØS-program for domstole, siger direktør Sven Marius Urke fra organisationen i Oslo.

Programmet er finansieret af frihandelssamarbejdet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS.

Den politiske kontrol over domstolene i Polen er gået så langt, at det ikke vil være forsvarligt at deltage i et sådant samarbejde, pointerer Sven Marius Urke.

Han mener ikke, at den grundlæggende europæiske standard for retssikkerhed er til sted i dagens Polen.

Urke henviser til, at der i Polen er politisk kontrol over udnævnelser af dommere, og at dommerne har fået indskrænket deres muligheder for at ytre sig og deres beføjelser.

Han tilføjer, at det også er et problem, at der er politisk kontrol i systemet med disciplinære sager over for dommerne.

Ifølge Domstolsadministrationen i Oslo er der risiko for, at Norges deltagelse i programmet kan blive udlagt som en norsk accept af reformerne.

Uafhængighed, retssikkerhed og tillid er værdier for Norges domstole. Det er netop disse værdier, som trues i Polen, siger Urke.

Polen er det største modtagerland af EØS-midler og modtog op mod seks milliarder kroner i perioden 2014–2021.

Det polske regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS) har bragt Polen på kollisionskurs med EU med omstridte reformer.

En ny lov åbner blandt andet for, at dommere kan blive straffet og endda fyret, hvis de eksempelvis sætter spørgsmålstegn ved udnævnelser i retsvæsnet.

/ritzau/NTB